Daydreamer, anticipazioni 9 aprile 2021: una brutta sorpresa (Di venerdì 9 aprile 2021) anticipazioni Daydreamer oggi 9 aprile 2021 con la settimana che si chiude con una bruttissima scoperta per i due innamorati. Che cosa stanno per combinare? Un nuovo lavoro per l'agenzia Ci sono nuove importanti novità nella nuova puntata Daydreamer oggi 9 aprile 2021 che metterà nuovamente subbuglio ai due protagonisti. Ma dove eravamo rimasti? Nelle puntate precedenti abbiamo potuto constatare la cattiveria di Yigit che sembra non avere fine. L'editore vuole vendicarsi di Sanem che non ha voluto sposarlo e secondo lui distruggerle la vita potrebbe essere una soluzione. Cerca infatti di convincere Ceren alla prossima mossa e gli fa capire che il dominio assoluto delle creme potrebbe portare a non pochi soldi in entrata. Nonostante l'uomo non sia del tutto convinto, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 aprile 2021)oggi 9con la settimana che si chiude con una bruttissima scoperta per i due innamorati. Che cosa stanno per combinare? Un nuovo lavoro per l'agenzia Ci sono nuove importanti novità nella nuova puntataoggi 9che metterà nuovamente subbuglio ai due protagonisti. Ma dove eravamo rimasti? Nelle puntate precedenti abbiamo potuto constatare la cattiveria di Yigit che sembra non avere fine. L'editore vuole vendicarsi di Sanem che non ha voluto sposarlo e secondo lui distruggerle la vita potrebbe essere una soluzione. Cerca infatti di convincere Ceren alla prossima mossa e gli fa capire che il dominio assoluto delle creme potrebbe portare a non pochi soldi in entrata. Nonostante l'uomo non sia del tutto convinto, ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 9 aprile: la scoperta di Can e Sanem - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 8 aprile 2021 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 9 aprile 2021: Can non è l'uomo ideale - psychogiu : @matteodessilani Va be si vede che non hai capito niente, litigano perché Erdogan non vuole dare le anticipazioni di DayDreamer - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 9 aprile: Can, Sanem e i partner ideali -