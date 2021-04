Calciomercato Sampdoria | interesse per Caldirola | la situazione

(Di venerdì 9 aprile 2021)del club blucerchiato per Luca. Sul difensore del Benevento c’è anche lo Spartak Mosca Laha messo nel mirino Lucaper rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il centrale classe ’91 si è rivelato un elemento importante nell’organico tecnico del Benevento e ha ricevuto diversi apprezzamenti, su tutti dallo Spartak Mosca. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 La società blucerchiata monitora l’evolversi della. Nel contratto diè presente l’opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Altrimenti, una volta concluso il campionato, l’ex Inter sarà libero di cercare una nuova destinazione a parametro zero. L'articolo ...

Advertising

clubdoria46 : Massimo #Ferrero chiede lo sconto a #Quagliarella per il rinnovo. Voi al posto del capitano cosa fareste? #Samp… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Depaoli ha deciso il suo futuro #Samp - Drek_1869 : RT @NicoSchira: Aria di separazione a fine stagione tra la #Sampdoria e Claudio #Ranieri: tra i tecnici attenzionati dal club blucerchiato… - infoitsport : Calciomercato Sampdoria: novità per Germain. Gli aggiornamenti - FootballScout24 : RT @NicoSchira: Aria di separazione a fine stagione tra la #Sampdoria e Claudio #Ranieri: tra i tecnici attenzionati dal club blucerchiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Sampdoria News 24

Circa 40 anni fa! (vi lascio il link dell'articolo precedente: https://vivoperlei..com/... Questi anni furono, invece, molto importanti per tre squadre italiane:, Milan e ...Commenta per primo L'allenatore dellaClaudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita di domenica contro il Napoli: ' Il futuro? La società conosce il mio pensiero. Abbiamo fatto 26 punti all'...In Spezia-Crotone spazio a Piccoli, in Parma-Milan a Kessie, in Udinese-Torino largo a De Paul, in Inter-Cagliari ad Hakimi, in Hellas-Lazio ad Immobile, in Juventus-Genoa a Chiesa, in ...Dopo aver avvallato in un... Calciomercato4 anni fa Gianmarco Lotti Rossettini alla Sampdoria libera Tonelli o Paletta al Torino Luca Rossettini può scatenare un effetto domino sul calciomercato: se ...