Breast Unit | alla Federico II di Napoli parte il “Progetto Donna”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tumore al seno, presso l’azienda ospedaliera universitariaII diil “” delladiretta da Francesco D’Andrea, direttore del dipartimento di chirurgia plastica e neo direttore del percorso chirurgico riservato ai problemi della mammella femminile che così sottolinea: «In questo momento in cui la pandemia continua a correre e i contagi non diminuiscono o restano stabili, al di là delle problematiche legate ai piani vaccinali troppo spalmati nel tempo e alle restrizioni a mio avviso inadeguate, la chirurgia plastica continua a fare il suo dovere operando a livello di sistema sanitario nazionale sulle patologie che non possono fermarsi di fronte all’emergenza sanitaria e cioè i tumori». Massima attenzione da ...