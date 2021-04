Borderlands 3 su Switch? No, la classificazione PEGI era “un errore” – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto svelato da un rappresentate di 2K, Borderlands 3 non è in arrivo su Switch: la classificazione del PEGI era un errore.. Come vi avevamo riportato nella giornata di ieri, il PEGI ha classificato una versione Nintendo Switch di Borderlands 3 Director’s Cut. Pare però che si sia trattato solo di un errore e che il gioco non sia in arrivo sulla console della società di Kyoto. Si trattava di una situazione strana, dopotutto, in quanto “Director’s Cut” è un DLC della Stagione 2 di Borderlands 3. Il fatto che un contenuto aggiuntivo fosse stato classificato prima ancora del … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo Borderlands 3 su Switch? No, la ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto svelato da un rappresentate di 2K,3 non è in arrivo su: ladelera un.. Come vi avevamo riportato nella giornata di ieri, ilha classificato una versione Nintendodi3 Director’s Cut. Pare però che si sia trattato solo di une che il gioco non sia in arrivo sulladella società di Kyoto. Si trattava di una situazione strana, dopotutto, in quanto “Director’s Cut” è un DLC della Stagione 2 di3. Il fatto che un contenuto aggiuntivo fosse stato classificato prima ancora del … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo3 su? No, la ...

