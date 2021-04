Alice Campello annuncia ad Alvaro Morata l’arrivo del quarto figlio | la reazione del calciatore

Leggi su cityroma

(Di sabato 10 aprile 2021)vittima di uno scherzo della moglie. L’influencer, mamma di due gemelli e di un terzonato lo scorso settembre, ha organizzato un pesce d’aprile piuttosto “crudele” nei confronti del marito, l’attaccante della Juventus in prestito all’Atletico Madrid. Con una telecamera nascosta, lo ha sorpreso in un momento di relax e, test di gravidanza in mano, gli hato che sarebbe diventato papà per la quarta volta. Ladiallo scherzo di, preoccupato ed emozionato al tempo stesso, ha iniziato a tremare: “mi sudano le mani”. Incredulo, ha chiesto più volte alla ...