Vita da Carlo | Verdone punta alla tragicommedia su Prime Video

Non una commedia ma una tragicommedia, Vita da Carlo, Verdone ne è perfettamente consapevole, da sempre ci scherza sopra. Il suo saper essere spontaneo, ironico ma mai volgare l'ha portata ad essere uno degli attori italiani più amati. Dieci puntate di Vita da Carlo, il progetto annunciato nel gennaio 2020 e che a breve sarà sul set. Una serie Amazon Original, una versione romanzata della sua Vita in cui Verdone interpreterà se stesso, ma fino ad un certo punto e ci saranno anche camei dei suoi 'amici' di cui però al momento non sono stati resi noti i nomi. Vita da Carlo in streaming su Prime Video La commedia tutta italiana approderà streaming su ...

