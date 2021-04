Via Pontina, strada chiusa per la Formula E: ecco da dove e quando (Di giovedì 8 aprile 2021) Per consentire le operazioni di allestimento del circuito del campionato di “Formula E” che si svolgerà sulle strade del quartiere EUR di Roma, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo “Pontina” (n. 26) del Grande Raccordo Anulare. Nel dettaglio, come stabilito in coordinamento con le tutte le Autorità competenti, lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro/EUR per i veicoli provenienti da entrambe le carreggiate, dalle 6:30 alle 12:00 di venerdì 9 aprile. Leggi anche: Arriva la Formula E a Roma: ecco quando ci sono le gare e quali sono le strade chiuse Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma. In alternativa, sarà possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: “Laurentina” (25) e “Via del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Per consentire le operazioni di allestimento del circuito del campionato di “E” che si svolgerà sulle strade del quartiere EUR di Roma, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo “” (n. 26) del Grande Raccordo Anulare. Nel dettaglio, come stabilito in coordinamento con le tutte le Autorità competenti, lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro/EUR per i veicoli provenienti da entrambe le carreggiate, dalle 6:30 alle 12:00 di venerdì 9 aprile. Leggi anche: Arriva laE a Roma:ci sono le gare e quali sono le strade chiuse Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma. In alternativa, sarà possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: “Laurentina” (25) e “Via del ...

