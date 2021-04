Usa, sparatoria in Texas: un morto e 4 feriti gravi (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ di un morto e 4 feriti gravi il bilancio di una sparatoria avvenuta a Bryan, in Texas. La polizia sta dando la caccia all’assalitore. Un altra persona, riferiscono i media Usa, è rimasta ferita in modo non grave. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ di une 4il bilancio di unaavvenuta a Bryan, in. La polizia sta dando la caccia all’assalitore. Un altra persona, riferiscono i media Usa, è rimasta ferita in modo non grave. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Ettore_Rosato : Negli #USA ennesima sparatoria in una città del #SouthCarolina. Tutto questo nel giorno in cui il presidente… - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi #southcarolina - SkyTG24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bambini - HZokre : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria in Texas: almeno sei persone ferite #texas - giovcusumano : RT @beretta_g: Gli USA stanno tornando alla 'normalità' pre-Covid (cit). Una nazione in perenne guerra interna. Alimentata dal facile acces… -