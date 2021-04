Tv: amicizia e passione ingredienti de' ‘La Compagnia del Cigno 2' su Rai1 (3) (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Si inserisce a tal proposito, in questa seconda stagione della 'Compagnia del Cigno', la novità dell'arrivo al Conservatorio di un personaggio nuovo, Teoman Kayà (Mehmet Gunsur), ex allievo dello stesso Conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, e ora direttore d'orchestra di fama mondiale, che porterà ad accelerare i conflitti proprio con il maestro Marioni. “È sempre difficile per un attore entrare in un progetto già iniziato – commenta la propria partecipazione Mehmet Gunsur - Mi sono occupato di musica e facendo questo film mi sono sentito in paradiso”. L'amicizia, dunque, ma anche la passione, innanzitutto quella per la musica, che è sempre presente sullo sfondo delle puntate, ma anche quella che i giovani devono sempre possedere: “La passione, per quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Si inserisce a tal proposito, in questa seconda stagione della 'del', la novità dell'arrivo al Conservatorio di un personaggio nuovo, Teoman Kayà (Mehmet Gunsur), ex allievo dello stesso Conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, e ora direttore d'orchestra di fama mondiale, che porterà ad accelerare i conflitti proprio con il maestro Marioni. “È sempre difficile per un attore entrare in un progetto già iniziato – commenta la propria partecipazione Mehmet Gunsur - Mi sono occupato di musica e facendo questo film mi sono sentito in paradiso”. L', dunque, ma anche la, innanzitutto quella per la musica, che è sempre presente sullo sfondo delle puntate, ma anche quella che i giovani devono sempre possedere: “La, per quanto ...

