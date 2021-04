Tutta scena – Il teatro in camera, Iaia Forte porta su TvLoft ‘Hanno tutti ragione’ di Paolo Sorrentino (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo Gabriele Lavia, Vinicio Marchioni, Euridice Axen, Roberta Caronia, Paola Minaccioni, Andrea Scanzi, Emanuele Salce e Lucrezia Lante Della Rovere, continua ‘Tutta scena – Il teatro in camera’, la serie di spettacoli realizzati in esclusiva per TvLoft, con ‘Hanno tutti ragione’ di Paolo Sorrentino interpretato da Iaia Forte. Protagonista è Tony Pagoda, un cantante napoletano da night club, con tanto passato alle spalle. Ha avuto talento, successo, soldi, donne. E ora, all’apice della carriera, nella New York degli anni Cinquanta, sta per esibirsi al Radio City Music Hall, davanti al leggendario Frank Sinatra. Sarà il trasporto sentimentale delle sue canzoni melodiche, o più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo Gabriele Lavia, Vinicio Marchioni, Euridice Axen, Roberta Caronia, Paola Minaccioni, Andrea Scanzi, Emanuele Salce e Lucrezia Lante Della Rovere, continua ‘– Ilin’, la serie di spettacoli realizzati in esclusiva per, condiinterpretato da. Protagonista è Tony Pagoda, un cantante napoletano da night club, con tanto passato alle spalle. Ha avuto talento, successo, soldi, donne. E ora, all’apice della carriera, nella New York degli anni Cinquanta, sta per esibirsi al Radio City Music Hall, davanti al leggendario Frank Sinatra. Sarà il trasporto sentimentale delle sue canzoni melodiche, o più ...

