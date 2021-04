(Di giovedì 8 aprile 2021) “Ci vogliono scelte radicali, la politica deve avere il coraggio di dire parole di verità. Iaivanno rivisti per mettere le nostre imprese in grado di competere a livello internazionale. Lo ha detto Roberto, Direttore External Affairs, a margine del convegno “Le Nuove Reti per la crescita, l’industria italiana, i cittadini” organizzato dal Dipartimento Tlc di Fratelli d’Italia. tan/sat/mrv su Il Corriere della Città.

Tlc, Basso (WindTre) "Rivedere limiti sui campi elettromagnetici"

... Commissione Trasporti e, Camera dei Deputati Interventi Francesco De Leo , Executive Chairman, Kauffman & Partners Roberto, Direttore External Affairs, WindTre Giovanni Ferigo , AD, Inwit ..."Per quanto riguarda, infine, l'incidenza della misura dei voucher" su pc e banda larga "alle famiglie areddito, partita a novembre 2020, ad oggi sono oltre 114.000 i beneficiari che hanno ...Lo ha detto Roberto Basso, Direttore External Affairs WindTre, a margine del convegno "Le Nuove Reti per la crescita, l'industria italiana, i cittadini" organizzato dal Dipartimento Tlc di Fratelli ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - Riguardo allo sviluppo e alla digitalizzazione del Paese, "dal lato della domanda, stiamo monitorando il procedimento di approvazione, da parte della Co ...