Sileri su AstraZeneca | ' La raccomandazione per gli over 60 è per la massima precauzione'

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: possibile che Ema limiti uso del vaccino AstraZeneca #coronavirusitalia - TgLa7 : #AstraZeneca: Sileri,possibile Ema limiti uso certe categorie. Per maggiore precauzione. Ma rapporto rischio-beneficio positivo - globalistIT : Ecco perché #sileri #AstraZenaca #over60 - robertotrifilet : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, SILERI: CHI HA FATTO LA PRIMA DOSE CON ASTRAZENECA POTRA' FARE LA SECONDA - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, SILERI: CHI HA FATTO LA PRIMA DOSE CON ASTRAZENECA POTRA' FARE LA SECONDA -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri AstraZeneca

...che chi ha fatto la prima dose conpotrà fare anche la seconda sempre con. ... Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo(M5s) ai microfoni di Radio Cusano Campus. ...Coronavirus,su: 'raccomandazione over 60 per massima precauzione, ma chi ha fatto la prima dose potrà fare anche la seconda. I vaccini stanno arrivando, a fine mese potrebbero essere di più di ...“Casi di trombosi molto rari, da inserire nel bugiardino, i benefici continuano a superare i rischi”: lo ha detto l’Agenzia europea del farmaco (Ema) pronunciandosi nuovamente sul vaccino anti-Covid ...(CronacaSocial) Sileri ha poi evidenziato “che non sarà probabilmente oggi l’Aifa a prendere la prima decisione sugli eventuali rischi del vaccino AstraZeneca, ma la dovrà prendere l’Ema a livello ...