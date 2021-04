Seconda dose con Astrazeneca: cosa ha deciso il Governo Draghi. L’ordinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) Seconda dose con Astrazeneca: la questione del richiamo per coloro cui è stato somministrato il composto anglo svedese diventa pressante per il Governo Draghi a seguito delle ultime conclusioni dell’Ema sul potenziale rischio di insorgenza di complicazioni circolatorie, anche se in casi rarissimi. Seconda dose con Astrazeneca: L’ordinanza del Ministero della Salute Seconda dose sempre con Astrazeneca? L’Ema ha definito “possibile” o quantomeno “plausibile” un nesso tra somministrazione del vaccino Covid anglo-svedese e insorgenza di problemi circolatori e, innanzitutto, di trombosi cerebrale al termine della sua indagine cominciata a inizio marzo. Tuttavia, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 aprile 2021)con: la questione del richiamo per coloro cui è stato somministrato il composto anglo svedese diventa pressante per ila seguito delle ultime conclusioni dell’Ema sul potenziale rischio di insorgenza di complicazioni circolatorie, anche se in casi rarissimi.condel Ministero della Salutesempre con? L’Ema ha definito “possibile” o quantomeno “plausibile” un nesso tra somministrazione del vaccino Covid anglo-svedese e insorgenza di problemi circolatori e, innanzitutto, di trombosi cerebrale al termine della sua indagine cominciata a inizio marzo. Tuttavia, ...

