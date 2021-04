Se i governi europei guardano alla paura e non alle statistiche (Di giovedì 8 aprile 2021) Quindi alla fine ci sono riusciti: contro ogni buonsenso, senza nessun coraggio, l’operazione di boicottaggio di AstraZeneca si è conclusa, con una “raccomandazione” pilatesca, apparentemente non vincolante che in realtà fa venire meno, nel piano vaccinale dell’Italia, ben 34 milioni di dosi. Questo è il primo costo di questa scelta, anche se oggi nessuno spiega come verranno rimpiazzate. Domanda. Che cosa si dovrebbe pensare di un ente regolatore – l’Ema – che in quindici giorni riesamina un dossier per ben tre volte, e passa dal consigliare una vaccino per tutti, ma non per gli anziani, al consigliarlo a nessuno, tranne che agli anziani? Ma soprattutto, cosa significa “consigliare” nel pieno di una pandemia? Di chi è la responsabilità se non si segue il “consiglio” o se c’è un caso avverso? Questo spettacolo inverecondo va in scena mentre in Italia contiamo seicento ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) Quindifine ci sono riusciti: contro ogni buonsenso, senza nessun coraggio, l’operazione di boicottaggio di AstraZeneca si è conclusa, con una “raccomandazione” pilatesca, apparentemente non vincolante che in realtà fa venire meno, nel piano vaccinale dell’Italia, ben 34 milioni di dosi. Questo è il primo costo di questa scelta, anche se oggi nessuno spiega come verranno rimpiazzate. Domanda. Che cosa si dovrebbe pensare di un ente regolatore – l’Ema – che in quindici giorni riesamina un dossier per ben tre volte, e passa dal consigliare una vaccino per tutti, ma non per gli anziani, al consigliarlo a nessuno, tranne che agli anziani? Ma soprattutto, cosa significa “consigliare” nel pieno di una pandemia? Di chi è la responsabilità se non si segue il “consiglio” o se c’è un caso avverso? Questo spettacolo inverecondo va in scena mentre in Italia contiamo seicento ...

Advertising

AdrianaToninato : RT @altreconomia: Unione europea-#Turchia, non è questione di cerimoniale: cinque anni fa la “dichiarazione” congiunta per bloccare migrant… - autarkeya1943 : @mgmaglie Chi, quei fantocci europei? Dopo i danni che la buffona ha fatto in germania se ne sono sbarazzati alla s… - bruno_simili : Un accordo contro le persone: i primi cinque anni del patto con la Turchia dei governi europei - kkvignarca : RT @altreconomia: Unione europea-#Turchia, non è questione di cerimoniale: cinque anni fa la “dichiarazione” congiunta per bloccare migrant… - altreconomia : Unione europea-#Turchia, non è questione di cerimoniale: cinque anni fa la “dichiarazione” congiunta per bloccare m… -