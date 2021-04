Sardegna Open: Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale. Fuori Cecchinato (Di giovedì 8 aprile 2021) La stella di Lorenzo Musetti continua a brillare sui campi del Sardegna Open. Il giovane azzurro, dopo la roboante vittoria contro l’austriaco Novak al primo turno, fa Fuori anche il britannico Daniel Evans e vola ai quarti di finale del torneo sardo. Lorenzo ha annullato quattro match point nel tie-break decisivo del terzo set, di cui tre consecutivi. Nulla da fare purtroppo per Marco Cecchinato, sconfitto in due set dal tedesco Yannick Hanfmann. Sardegna Open: Musetti batte Evans dopo un assurdo tie-break decisivo Lorenzo Musetti ha messo a segno una vittoria incredibile dopo che due giorni fa’ aveva lasciato solamente un gioco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) La stella dicontinua a brillare sui campi del. Il giovane azzurro, dopo la roboante vittoria contro l’austriaco Novak al primo turno, faanche il britannico Daniel Evans eaididel torneo sardo.ha annullato quattro match point nel tie-break decisivo del terzo set, di cui tre consecutivi. Nulla da fare purtroppo per Marco, sconfitto in due set dal tedesco Yannick Hanfmann.batte Evans dopo un assurdo tie-break decisivoha messo a segno una vittoria incredibile dopo che due giorni fa’ aveva lasciato solamente un gioco ...

