“Quello che vedo non mi piace”. Nina Moric è addolorata, il pensiero è per suo figlio Carlos (Di giovedì 8 aprile 2021) Ha affrontato la carcerazione dell’ex marito con grande riservatezza. Ora, però, Nina Moric parla. E lo fa affidando le sue parole, il suo sfogo, ad una story sul proprio profilo Instagram. Recentemente in molti si sono chiesti che fine avesse fatto il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, Carlos. A rivelarlo è stata la nonna paterna, Gabriella, mamma dell’ex re dei paparazzi. Il ragazzo, 18enne, si trova all’estero. “Lo sento ogni tanto al telefono – aveva detto la nonna – Mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo”. Come sapete Fabrizio Corona è tornato in carcere dopo che i giudici hanno deciso di revocargli gli arresti domiciliari. Alla base della motivazione il mancato rispetto della messa in prova che era stata concessa all’imprenditore, affetto da problemi di salute. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Ha affrontato la carcerazione dell’ex marito con grande riservatezza. Ora, però,parla. E lo fa affidando le sue parole, il suo sfogo, ad una story sul proprio profilo Instagram. Recentemente in molti si sono chiesti che fine avesse fatto ildie Fabrizio Corona,. A rivelarlo è stata la nonna paterna, Gabriella, mamma dell’ex re dei paparazzi. Il ragazzo, 18enne, si trova all’estero. “Lo sento ogni tanto al telefono – aveva detto la nonna – Mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo”. Come sapete Fabrizio Corona è tornato in carcere dopo che i giudici hanno deciso di revocargli gli arresti domiciliari. Alla base della motivazione il mancato rispetto della messa in prova che era stata concessa all’imprenditore, affetto da problemi di salute. Il ...

Advertising

peppeprovenzano : #Erdogan prova a umiliare @vonderleyen e, appena qualche giorno fa, ha ritirato la Turchia dalla convenzione contro… - antoclerici : Terribile, allucinante quello che hanno fatto alla tv russa. Un reality con tanto di busta e suspance sulla pelle d… - fattoquotidiano : 10 ANNI FA MONTECITORIO UMILIATO Di tutti i modi per sfuggire ai propri processi, quello che Silvio Berlusconi mise… - Eccoci4 : @KurganGang @krugkrug00 @Mov5Stelle @pdnetwork Vostro di chi scusa? ?????? O non hai letto ciò che ho scritto o c'hai… - FrancoZerlenga : Un idiota ha avuto quello che si merita almeno per il momento starà’ zitto e con la sua arroganza e stupidità non… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Covid, farmaco antiparassitario può bloccare i danni ai polmoni ... come finora hanno cercato di fare con alcuni farmaci, con scarso successo, a quello di inibire il danno causato all'organismo dalle cellule infettate. Sono sempre più convinto che Covid - 19 sia una ...

Goodnight Mommy, Naomi Watts protagonista del remake Una pellicola che ha visto la luce nel 2014, ottenendo un ottimo riscontro in termini di critica e ... Il loro ruolo sarà quello di produttori esecutivi. Goodnight Mommy, la trama approfondimento Le ...

Dacia Spring, la prova: tutto quello che non c'è non si può rompere La Stampa Perché il lavoro sostenibile è figlio (anche) di buone relazioni industriali Basti pensare al fiorire di protocolli che sono succeduti a quello nazionale del 24 marzo 2020 e che hanno contribuito a non bloccare completamente, laddove le condizioni epidemiologiche e di salute e ...

Sindaco di Napoli, scende in campo Monti: «Sono un manager per la città» «Deciderò, con gli amici, le associazioni e con i partiti che vorranno dialogare, i tempi e - aggiunge - soprattutto le modalità ed il mio ruolo. Non cerco affermazioni personali né 'sistemazionì, ...

... come finora hanno cercato di fare con alcuni farmaci, con scarso successo, adi inibire il danno causato all'organismo dalle cellule infettate. Sono sempre più convintoCovid - 19 sia una ...Una pellicolaha visto la luce nel 2014, ottenendo un ottimo riscontro in termini di critica e ... Il loro ruolo saràdi produttori esecutivi. Goodnight Mommy, la trama approfondimento Le ...Basti pensare al fiorire di protocolli che sono succeduti a quello nazionale del 24 marzo 2020 e che hanno contribuito a non bloccare completamente, laddove le condizioni epidemiologiche e di salute e ...«Deciderò, con gli amici, le associazioni e con i partiti che vorranno dialogare, i tempi e - aggiunge - soprattutto le modalità ed il mio ruolo. Non cerco affermazioni personali né 'sistemazionì, ...