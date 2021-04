Polestar 0 project | nel 2030 la prima auto climaticamente neutrale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Basta con la compensazione delle emissioni di anidride carbonica attraverso la piantagione di alberi: bisogna produrremobili che sianoneutre già in fase di assemblaggio. In sintesi, è questa la nuova mission di Polester, brand svedese nato da una costola della Volvo, che si impegna a mettere su strada il primo veicolo realmente neutro già entro il. Secondo, diversi esperti ambientali hanno già intimato che la compensazione forestale non è sostenibile a lungo termine: infatti, rimangono dubbi sulla capacità di stoccaggio del carbonio delle foreste e del suolo, poiché le stesse foreste potrebbero essere disboscate, devastate dal fuoco o alterate dai cambiamenti climatici. “La compensazione è una scappatoia”, afferma Thomas Ingenlath, Ceo di: “Creare ...

Eliminare le emissioni di CO2 già in fase di produzione, piuttosto che compensarle piantando alberi: è questo l'obiettivo del costruttore svedese, nato da una costola della Volvo ...Polestar 0 Project, il Marchio di Volvo alza l'asticella. Il Progetto Zero è molto ambizioso: arrivare entro il 2030 alla realizzazione di un'auto che non abbia alcuna impatto ambientale. Zero emissio ...