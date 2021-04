Perché in Italia ci sono più morti di Covid: forse per anziani non vaccinati e troppi spostamenti (Di giovedì 8 aprile 2021) Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti siamo il Paese con più decessi tra i principali Stati dell’Unione europea Leggi su corriere (Di giovedì 8 aprile 2021) Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti siamo il Paese con più decessi tra i principali Stati dell’Unione europea

Advertising

matteorenzi : Io in Commissione Sanità? Perché manca un piano strategico. Sbaglia chi pensa che finita la pandemia passerà l'atte… - Corriere : Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti siamo il Paese con più decessi tra i principali Stati dell’Union… - ItaliaViva : Perché finita la pandemia non si smetta di parlare di sanità, investendo risorse per vincere la sfida del futuro, f… - muffinio17 : @Yildiz4931381_ Questa è una notizia bellissima ?? spero che verrà venduta anche in altri paesi, soprattutto qui in… - BonaMassimo : RT @emmevilla: ?? #COVID19, ecco perché in Italia si continua a morire di più. Decessi settimanali per milione di abitanti: ???? UK, 80 a gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Italia Le vittorie a ritmo di samba di Nicola Negro, il coach globetrotter che sta dominando il volley femminile in Brasile con il Minas Geiras ... dalla sesta invece (e questa è una differenza con l'Italia) il divario è maggiore. I risultati ... Non lo so perché, sono dinamiche di mercato che non conosco. Ma io qui sono contento. A me interessa ...

Tlc: Urso (Fd'I), ricostituire azienda a controllo pubblico che realizzi rete a banda larga Roma, 08 apr 13:39 - Bisogna tornare a ricostituire un'azienda a controllo pubblico che realizzi le reti, la rete a banda larga perché è lì che l'Italia può tornare interessante al mondo. Come? Con uno Stato stratega, non interventista né statalista e nemmeno liberista, che indichi la strategia del Paese". Lo ha evidenziato il ...

«Vaccino AstraZeneca e trombosi? Si rischia anche con un'aspirina, e chi prende il Covid è molto più esposto» Corriere della Sera ... dalla sesta invece (e questa è una differenza con l') il divario è maggiore. I risultati ... Non lo so, sono dinamiche di mercato che non conosco. Ma io qui sono contento. A me interessa ...Roma, 08 apr 13:39 - Bisogna tornare a ricostituire un'azienda a controllo pubblico che realizzi le reti, la rete a banda largaè lì che l'può tornare interessante al mondo. Come? Con uno Stato stratega, non interventista né statalista e nemmeno liberista, che indichi la strategia del Paese". Lo ha evidenziato il ...