Pensione di invalidità per ipovedenti e non vedenti: come funziona (Di giovedì 8 aprile 2021) La Pensione di invalidità civile viene riconosciuta anche ai soggetti con patologie gravi del campo visivo. I requisiti. La legge 118 del 30 marzo 1971 ha istituito l'assegno mensile per gli invalidi civili. E' una misura di sostegno per gli individui che vivono una forte limitazione della possibilità lavorativa a causa di patologie o menomazioni. L'articolo proviene da Consumatore.com.

