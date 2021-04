Parroco trovato agonizzante in canonica dal vescovo, i fedeli lo attendevano per la messa (Di giovedì 8 aprile 2021) Don Giuseppe Bortolas era preoccupato da giorni per la chiesa di Valle di Cadore (Belluno), in pericolo da mesi che rischia il crollo a causa di una frana. Per questo il vescovo monsignor Renato ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Don Giuseppe Bortolas era preoccupato da giorni per la chiesa di Valle di Cadore (Belluno), in pericolo da mesi che rischia il crollo a causa di una frana. Per questo ilmonsignor Renato ...

