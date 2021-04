Netflix e Sony stringono un nuovo accordo | in arrivo in streaming anche Morbius | Venom e Spider-Man

(Di giovedì 8 aprile 2021) Le avventure di-Man,arriveranno dal 2022 insugrazie a unconPictures.Pictures hanno stretto unche prevede la distribuzione indei film dello studio, tra cuii progetti legati a-Man,e Jumanji. Gli utenti potranno quindi vedere titoli molto attesi a partire dal 2022 e per un periodo di tempo previsto di circa 18 mesi. Tra i filmtratti dai fumetti, il primo ad arrivare susarà, il progetto con Jared Leto che debutterà nelle sale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Sony

Cineguru

ha siglato un accordo pluriennale ed esclusivo di licenza conper la prima finestra a pagamento negli Stati Uniti dei titoli dellaPictures. I film saranno disponibili sulla ...Ci sono poi cuffie pre - progettate per l'uso con Dolby Atmos come le costoseMDR - HW700DS, ... Metro Exodus e Gears 5 , ma anche con alcuni film dicon audio inglese in Dolby Atmos ...