Napoli | di Insigne l' unico sorriso contro la Juventus

SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - juventusfc : 89' | Accorcia il Napoli con Insigne su rigore. #JuveNapoli [2-1] #ForzaJuve - DiMarzio : #Calciomercato | Vincenzo #Pisacane, agente di #Insigne, ospite a Casa #Milan: incontro terminato con la dirigenza… - sscalcionapoli1 : Monti: 'Senza Demme il Napoli perde equilibrio, Insigne è imprescindibile, si carica sempre la squadra sulle spalle… - 1974Ae7 : @gloriapoch72 @sscnapoli @Lor_Insigne Qui di ieri per il napoli c'erano 3 rigori , ho capito bene???? -

...cattiva sorte è arrivato un sorriso grazie all' 81esimo acuto in azzurro in Serie A di: un ...capitano di raggiungere un certo Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori del...Giornata grigia anche per il capitano Lorenzoche, a parte il gol, non riesce ad incidere ... Ciononostante, Ilha l'occasione di riscattarsi subito domenica al Marassi contro la ...Le voci di mercato su Lorenzo Insigne del Napoli si moltiplicano, il mancato rinnovo di contratto tiene ancora tutto in bilico. Il mancato rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne sta alimentando tante ...Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne non sono stati contagiati dal cluster di Coronavirus della Nazionale italiana nella finestra di fine marzo dedicata al trittico di partite valide per le ...