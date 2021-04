Miryea Stabile | Elisa e Vera criticano gli altri naufraghi VIDEO

(Di giovedì 8 aprile 2021) Le critiche diaiL’Isola dei Famosi continua la sua messa in onda, tranne questa sera 8 aprile 2021 per via di motivi logistici dovuti al debutto di Supervivientes, l’edizione spagnola dello show. Tuttavia, il daytime prosegue e nella giornata di ieri sono state mostrate delle immagini che mostrano le tre concorrenti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

vers4ce_ : “I pitoni volano” Miryea Stabile, 8 aprile 2021 #isola - giadinagrisu : RT @tempoweb: Vera Gemma a valanga contro Gilles Rocca. Cosa le ha detto all'Isola dei Famosi #veragemma #gillesrocca #isoladeifamosi #ilte… - tempoweb : Vera Gemma a valanga contro Gilles Rocca. Cosa le ha detto all'Isola dei Famosi #veragemma #gillesrocca… - VittorioMastro8 : RT @Giuh_h: Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile hanno sgamato e stanno distruggendo tutti i cessi a Playa Réunion #isola https://t.c… - Giuh_h : Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile hanno sgamato e stanno distruggendo tutti i cessi a Playa Réunion #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Miryea Stabile

Corriere dell'Umbria

... mentre la Isoardi ha deciso di rimanere con le altre due eliminate delle altre puntate: Vera Gemma e. Salta l'appuntamento di giovedì 8 con l'Isola dei Famosi, l'annuncio in diretta ...... cosa accadrebbe alla Isoardi ora che si trova su Playa Esperanza cone Vera Gemma ? Sappiamo che su Playa Esperanza non ci sono tali prove, quindi la penalità dovrà essere di altro ...L'attore ha deciso di allontanarsi dal resto del gruppo ed è esplosa una lite con la comica. Awed critica Fariba in maniera poco elegante ...un’incontenibile Vera Gemma ha fatto il verso a Gilles Rocca per spiegare a Elisa Isoardi e Miryea Stabile il comportamento aggressivo dell’attore romano: “Una volta ho sentito un movimento nell’aria, ...