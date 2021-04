Max Gazzè torna con l’album “La matematica dei rami”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono stufo per quello che sta accadendo, per le problematiche sanitarie, per i lavoratori che aspettano risposte: io riprenderò a fare musica con il mio staff al completo e invito tutti a programmarlo per tempo; non so se potremore alla normalità e lasciarci dietro tutto questo ma è necessario potersi riprendere per fare economia”. Così Maxin videoconferenza per la presentazione del suo nuovo album “Ladei”, con la Magical Mystery Band, in uscita domani. “Ci siamo incontrati lo scorso dicembre in questo studio – ha detto- Il disco ha preso forma in questo studio e sono molto contento del risultato. In un momento in cui il mondo è costretto alla distanza, noi abbiamo avuto la fortuna di riunirci. Come in un cortocircuito, si sono riannodati i fili delle esperienze di ...