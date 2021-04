Lega | Ciacciarelli | su rifiuti solito rimpallo Raggi-Zingaretti

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – “Continua ilteatrinosul tema, fatto solo di chiacchiere e rimpalli di responsabilita’. Il presidente della Regione Lazio ha dichiarato che se Roma, entro i 30 giorni decorsi dall’1 aprile, non rispettera’ quanto previsto dall’ordinanza, scatteranno i poteri sostitutivi della Regione Lazio e il commissariamento.” “Io ritengo che, preso atto che Regione e Comune di Roma non sono in grado di assolvere ai loro compiti, il Governo dovrebbe nominare un Commissario suicon pieni poteri per scrivere rapidamente un nuovo piano e costruire gli impianti necessari alla chiusura del ciclo.” “Dal 2017 manca un piano industriale ed anche uno di risanamento di AMA e gli effetti si vedono; Inoltre la vicenda giudiziaria, che avra’ il suo corso, pone una legittima ...

Advertising

paolorm2012 : Lega, Ciacciarelli: terapie intensive sature nel Lazio, usare presidi dismessi - Roma – “È allarmante il dato sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Ciacciarelli

RomaDailyNews

Roma " "Assurdo. La Raggi ha disposto la riattivazione dei varchi della Ztl non tenendo minimamente in considerazione la violenta crisi economica che si e' abbattuta sulla citta'." "La Raggi ormai e' ...Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio PasqualeRoma - "Assurdo. La Raggi ha disposto la riattivazione dei varchi della Ztl non tenendo minimamente in considerazione la violenta crisi economica che si ...Senza tutte queste accortezze non e’ possibile andare a scuola in sicurezza. Dalle parole si passi ai fatti”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).