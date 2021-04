Le più belle crociere di lusso da segnare in agenda

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un anno di chiusura forzata, non c’è niente di meglio che organizzare la prossima crociera di lusso, e pianificare una fuga lontana. Un viaggio a cui aspirare è possibile, perché le navi sono considerate «zona verde» e sono molte le compagnie che stanno programmando partenze per la primavera e l’estate. Ovviamente con adeguate attenzioni alla sicurezza, compresi tamponi obbligatori per salire a bordo.