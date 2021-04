La strana richiesta di Dier: “Vorrei che le mie ceneri fossero sparse nello stadio del Tottenham…” (Di giovedì 8 aprile 2021) Dal 2014 al Tottenham, Eric Dier ha intenzione di legarsi al mondo Spurs... per sempre. Sono davvero curiose le dichiarazioni del centrocampista inglese rilasciate all'ES Magazine dell'Evening Standard in relazione ad un sogno nel cassetto in previsione futura.Dier: "Vorrei mie ceneri sparse allo stadio del Tottenham"caption id="attachment 1060699" align="alignnone" width="712" Dier (getty images)/captionNel corso della lunga intervista tra vita privata e professionale, Dier ha risposto senza problemi alla domanda su dove avrebbe piacere ad essere sepolto dopo la morte: "Mi piacerebbe che le mie ceneri fossero sparse nello stadio del Tottenham. Non ho particolari ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) Dal 2014 al Tottenham, Ericha intenzione di legarsi al mondo Spurs... per sempre. Sono davvero curiose le dichiarazioni del centrocampista inglese rilasciate all'ES Magazine dell'Evening Standard in relazione ad un sogno nel cassetto in previsione futura.: "mieallodel Tottenham"caption id="attachment 1060699" align="alignnone" width="712"(getty images)/captionNel corso della lunga intervista tra vita privata e professionale,ha risposto senza problemi alla domanda su dove avrebbe piacere ad essere sepolto dopo la morte: "Mi piacerebbe che le miedel Tottenham. Non ho particolari ...

