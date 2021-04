Juve - Napoli, su Chiesa e Zielinski due rigori clamorosi! (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA - Una pessima serata per l'internazionale Mariani (appena tornato dalla prima fase dell'Europeo Under 21, dove ha diretto due buone gare, Germania - Olanda e Danimarca - Russia) e per il VAR Di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA - Una pessima serata per l'internazionale Mariani (appena tornato dalla prima fase dell'Europeo Under 21, dove ha diretto due buone gare, Germania - Olanda e Danimarca - Russia) e per il VAR Di ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #JuveNapoli! Con noi, Moreno #Torricelli ?? ?????? ??… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - LuigiBevilacq17 : RT @MatteoDentini: Cagliari NAPOLI SPEZIA Verona CROTONE Sampdoria Roma JUVE Udinese - becca0875 : RT @MarcoGargini: Non esiste assolutamente il gol segnato in trasferta nella differenza reti in campionato. In caso di arrivo a pari punti… -