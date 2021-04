IO Interactive è al lavoro su un gioco inedito oltre a James Bond e Hitman – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 8 aprile 2021) In una recente intervista, il CEO Hakan Abrak ha detto che IO Interactive è al lavoro su di un terzo gioco, inedito, oltre a James Bond e Hitman.. Avere tra le mani due progetti come Hitman e il nuovo e misterioso James Bond potrebbe essere sufficiente per molti studi di sviluppo. Soprattutto se tornati indipendenti da poco. Evidentemente, però, IO Interactive ha tante idee per la testa. Talmente tante che lo studio si è messo al lavoro su di un terzo progetto ancora non annunciato. Lo ha svelato nell’ultimo episodio di IGN Unfiltered il CEO di IO Interactive Hakan Abrak. … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo IO Interactive è al ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) In una recente intervista, il CEO Hakan Abrak ha detto che IOè alsu di un terzo.. Avere tra le mani due progetti comee il nuovo e misteriosopotrebbe essere sufficiente per molti studi di sviluppo. Soprattutto se tornati indipendenti da poco. Evidentemente, però, IOha tante idee per la testa. Talmente tante che lo studio si è messo alsu di un terzo progetto ancora non annunciato. Lo ha svelato nell’ultimo episodio di IGN Unfiltered il CEO di IOHakan Abrak. … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo IOè al ...

