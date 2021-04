Inter Cagliari | le ultime da Assemini | quattro si allenano a parte

(Di giovedì 8 aprile 2021) Asseminello, allenamento mattutino per ilin vista della sfida contro l’giocatori ancora aIlha lavorato questa mattina al Centro sportivo di, nel mirino dei ragazzi di mister Semplici la gara di domenica: allo stadio “Meazza” di Milano sarà(diretta Dazn, ore 12.30). La seduta odierna, avviata con degli esercizi di attivazione, è proseguita con delle esercitazioni sul possesso palla. Partite a tema tattico, in chiusura sessione dedicata alle palle inattive. Sempre in personalizzato Luca Ceppitelli, Nahitan Nandez, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni. Leggi su Calcionews24.com

Asseminello, allenamento mattutino per ilin vista della sfida contro l': quattro giocatori ancora a ...Sara' Luca Pairetto a dirigere, lunch - match in programma domenica alle 12.30 e valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A. Con il fischietto della sezione di Nichelino ci saranno i guardalinee Valeriani ...Procede l'avvicinamento alla prossima sfida di campionato anche per il Cagliari, che sarà impegnato in casa dell'Inter per la 30a giornata di Serie A. I sardi dovranno fare a meno di diversi ...rispettivamente dell'Inter e del Sassuolo, nel corso della partita sono stati ammoniti dall'arbitro per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: salteranno quindi prossime sfide contro ...