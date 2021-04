Incidente a Villa Pigna: uomo di 69 anni morto investito dal nipote (Di giovedì 8 aprile 2021) Un uomo è morto a 69 anni investito accidentalmente dal nipote: l'impatto con l'auto è stato così violento da risultare fatale. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Una 69accidentalmente dal: l'impatto con l'auto è stato così violento da risultare fatale. su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Villa Tragedia sulla strada, nipote investe lo zio che muore sul colpo. Aveva 69 anni FOLIGNANO - Tragedia a Villa Pigna dove, nella tarda serata di ieri, un uomo di 69 anni è stato travolto da un'auto condotta da un suo parente. L'incidente è avvenuto sulla Piceno Aprutina poco prima delle 22. Il 69enne ...

