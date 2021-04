Il cashback funziona e conviene (Di giovedì 8 aprile 2021) Con il cashback di Stato raggiungiamo diversi obiettivi. Primo tra tutti aumentiamo i pagamenti elettronici, settore in cui siamo 24esimi su 27 Paesi della UE, con pagamenti pro capite che sono circa la metà della media europea. È in grado di ravvivare i consumi, che da anni sono molto bassi anche a causa della crisi economica che ci portiamo dietro dal 2008. Comporta un’emersione di una parte dell’economia sommersa e, quindi, aumento della base imponibile, che potrà portare a una maggiore efficacia del contrasto all’evasione fiscale e diminuzione delle tasse. Il cashback di Stato funziona e sta accelerando la transizione dei pagamenti elettronici nel nostro Paese. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 8 aprile 2021) Con ildi Stato raggiungiamo diversi obiettivi. Primo tra tutti aumentiamo i pagamenti elettronici, settore in cui siamo 24esimi su 27 Paesi della UE, con pagamenti pro capite che sono circa la metà della media europea. È in grado di ravvivare i consumi, che da anni sono molto bassi anche a causa della crisi economica che ci portiamo dietro dal 2008. Comporta un’emersione di una parte dell’economia sommersa e, quindi, aumento della base imponibile, che potrà portare a una maggiore efficacia del contrasto all’evasione fiscale e diminuzione delle tasse. Ildi Statoe sta accelerando la transizione dei pagamenti elettronici nel nostro Paese. L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle.

Advertising

Mov5Stelle : Il #cashback di Stato funziona e sta accellerando la transizione dei pagamenti elettronici nel nostro Paese??… - matteo_turri : RT @M_De_Benedittis: @ManfrediCascino #Cashback ha significato per sostegno ai consumi. Come manovra di emersione del nero non funziona, sp… - VoltItalia : RT @M_De_Benedittis: @ManfrediCascino #Cashback ha significato per sostegno ai consumi. Come manovra di emersione del nero non funziona, sp… - M_De_Benedittis : @ManfrediCascino #Cashback ha significato per sostegno ai consumi. Come manovra di emersione del nero non funziona,… - Toscana5Stelle : RT @Mov5Stelle: Il #cashback di Stato funziona e sta accellerando la transizione dei pagamenti elettronici nel nostro Paese?? -