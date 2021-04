I Barbapapà tornano su Rai Yoyo (Di giovedì 8 aprile 2021) Dal 12 aprile su Rai Yoyo tornano gli amatissimi Barbapapà: il boxset dei primi 26 episodi disponibile in anteprima su RaiPlay dal 10 aprile I Barbapapà, gli iconici personaggi colorati fra i più cult di sempre, tornano sugli schermi di tutto il mondo con una nuova serie, e arrivano in esclusiva in chiaro, su Rai Yoyo, da lunedì… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Dal 12 aprile su Raigli amatissimi: il boxset dei primi 26 episodi disponibile in anteprima su RaiPlay dal 10 aprile I, gli iconici personaggi colorati fra i più cult di sempre,sugli schermi di tutto il mondo con una nuova serie, e arrivano in esclusiva in chiaro, su Rai, da lunedì… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Agenzia_Ansa : Tornano i Barbapapà, gli iconici personaggi colorati fra i più cult di sempre, in una nuova serie. Saranno in esclu… - MilenaLazzaroni : RT @Agenzia_Ansa: Tornano i Barbapapà, gli iconici personaggi colorati fra i più cult di sempre, in una nuova serie. Saranno in esclusiva i… - annabiso73 : RT @Agenzia_Ansa: Tornano i Barbapapà, gli iconici personaggi colorati fra i più cult di sempre, in una nuova serie. Saranno in esclusiva i… - oliva_angela : Tornano i Barbapapà in una nuovissima serie animata - Tv - ANSA - v3rd3acqua : RT @Agenzia_Ansa: Tornano i Barbapapà, gli iconici personaggi colorati fra i più cult di sempre, in una nuova serie. Saranno in esclusiva i… -