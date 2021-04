(Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo Sanremo, Zlatanprepara la sua comparsa sul grande schermo. Con un post criptico sui propri canali social, una foto con la scritta “Antivirus”, lo svedese ha scatenato la curiosità del web. L’Equipe ha svelato il significato nascosto: l’attaccante del Milanneldi, The Middle Empire, al fianco tra gli altri di Guillaume Canet (), Gilles Lellouche (), Vincent Cassel (Giulio Cesare) e Marion Cotillard (Cleopatra). Antivirus è il nome del personaggio che interpreterà. La partecipazione degli sportivi al fianco degli irriducibili Galli non è nuova. Nel 2008 infatti Michael Schumacher, Tony Parker, Zinedine Zidane e Amélie Mauresmo erano comparsi inalle ...

Giocatore, showman e ora anche attore: Ibrahimovic reciterà nel nuovo film di Asterix e Obelix

Dopo Sanremo, Zlatan Ibrahimovic prepara la sua comparsa sul grande schermo. Con un post criptico sui propri canali social, una foto con la scritta "Antivirus", lo svedese ha scatenato la curiosità ...