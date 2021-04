Errori sui vaccini e chiusure in ritardo, perché in Italia si muore di più per Covid (Di giovedì 8 aprile 2021) Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti, l’Italia è il Paese con più decessi per Covid-19 tra i principali Stati dell’Unione europea. Parte da questa constatazione il dossier del Corriere della Sera sul triste primato Italiano tra i grande dell’Ue. Un primato che è il risultato di Errori che vale la pena mettere in fila, per affrontare con maggiore consapevolezza il futuro. Il nostro bollettino quotidiano – osserva il Corriere - continua a essere terribile, con una media di 400 decessi al giorno nell’ultimo mese. L’Italia è l’unico grande Paese europeo in cui, da febbraio a marzo, malgrado l’arrivo dei vaccini, il numero dei morti è aumentato, passando dai 38 decessi per milione di abitanti a febbraio ai 43 di marzo. La ragione numero uno è che l’Italia, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti, l’è il Paese con più decessi per-19 tra i principali Stati dell’Unione europea. Parte da questa constatazione il dossier del Corriere della Sera sul triste primatono tra i grande dell’Ue. Un primato che è il risultato diche vale la pena mettere in fila, per affrontare con maggiore consapevolezza il futuro. Il nostro bollettino quotidiano – osserva il Corriere - continua a essere terribile, con una media di 400 decessi al giorno nell’ultimo mese. L’è l’unico grande Paese europeo in cui, da febbraio a marzo, malgrado l’arrivo dei, il numero dei morti è aumentato, passando dai 38 decessi per milione di abitanti a febbraio ai 43 di marzo. La ragione numero uno è che l’, ...

