“È successo dopo che Fabrizio è tornato in carcere”. Nina Moric, la confessione su Carlos. E sui social in tanti si chiedono: “Ma si può?” (Di giovedì 8 aprile 2021) Novità sul caso Corona. Mentre Fabrizio è tornato in carcere il suo unico erede, il 18enne Carlos, ha lasciato l’Italia. La notizia è stata divulgata da Gabriella, la madre di Fabrizio, che ha spiegato che il ragazzo si trova all’estero dai nonni materni e lontano dal clamore mediatico innescato dal caso che ha travolto suo padre. Nel giorno di Pasqua Nina Moric ha poi postato una foto di Carlos che attualmente si trova in Croazia, più precisamente a Zagabria. Una notizia che ha subito fatto il giro del web e che ha infastidito parecchio Nina Moric, che ha tuonato contro i giornalisti tramite il suo account Instagram. All’ex modella croata non sono piaciute alcune ricostruzioni della stampa sulla sua vita privata. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Novità sul caso Corona. Mentreinil suo unico erede, il 18enne, ha lasciato l’Italia. La notizia è stata divulgata da Gabriella, la madre di, che ha spiegato che il ragazzo si trova all’estero dai nonni materni e lontano dal clamore mediatico innescato dal caso che ha travolto suo padre. Nel giorno di Pasquaha poi postato una foto diche attualmente si trova in Croazia, più precisamente a Zagabria. Una notizia che ha subito fatto il giro del web e che ha infastidito parecchio, che ha tuonato contro i giornalisti tramite il suo account Instagram. All’ex modella croata non sono piaciute alcune ricostruzioni della stampa sulla sua vita privata. ...

