Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin | spunta un probabile flirt

Leggi su formatonews

(Di giovedì 8 aprile 2021) In queste ultime ore, una notizia bomba, sganciata dal settimanale Novella 2000, sta facendo il giro del web e non solo, scatenando la curiosità di molti utenti.all’Isola dei famosiIl gossip, riguarda una delle concorrenti dell’isola dei famosi tra le più amate,, del gruppo musicale dei. Secondo l’indiscrezione, lanciata da Novella 2000, sembrerebbe, che i due ragazzi, abbiano avuto un. Secondo quanto racconta il settimanale, specializzato in gossip, fra i due, ci sarebbe stata una simpatia particolare qualche tempo fa. LEGGI ANCHE–>Il paradiso delle Signore anticipazioni: Gabriella e Cosimo drammatico evento A legare i due ragazzi, la passione di entrambi, per il dark e il rock, non per ...