DAZN: accordo con il gruppo Cairo per due canali sul digitale terrestreHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) DAZN avrebbe trovato un’intesa con il gruppo Cairo Communication per l’utilizzo della banda necessaria a creare due canali sul digitale terrestre. A riportare la notizia è MF-Milano Finanza, che parla di un accordo siglato sulla base di 3 milioni di euro l’anno per l’affitto delle frequenze sul multiplex di proprietà del patron del Torino. I due canali dovrebbero servire come “backup” per lo streaming, qualora la diffusione degli incontri tramite la rete dovesse mostrare criticità a causa dell’eccesso di traffico generato dagli utenti. Anche chi abita in zone non coperte dalla banda larga (o con qualità scadente della rete) ne dovrebbe beneficiare. Al momento non è chiaro come verranno gestiti questi due canali, un fatto del resto comprensibile ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021)avrebbe trovato un’intesa con ilCommunication per l’utilizzo della banda necessaria a creare duesulterrestre. A riportare la notizia è MF-Milano Finanza, che parla di unsiglato sulla base di 3 milioni di euro l’anno per l’affitto delle frequenze sul multiplex di proprietà del patron del Torino. I duedovrebbero servire come “backup” per lo streaming, qualora la diffusione degli incontri tramite la rete dovesse mostrare criticità a causa dell’eccesso di traffico generato dagli utenti. Anche chi abita in zone non coperte dalla banda larga (o con qualità scadente della rete) ne dovrebbe beneficiare. Al momento non è chiaro come verranno gestiti questi due, un fatto del resto comprensibile ...

Advertising

HDblog : DAZN: accordo con il gruppo Cairo per due canali sul digitale terrestre - milansette : Accordo tra Cairo e DAZN per la creazione di due canali sul digitale terrestre - sportli26181512 : Accordo tra Cairo e DAZN per la creazione di due canali sul digitale terrestre: Secondo quanto riportato da MF-Mila… - MilanNewsit : Accordo tra Cairo e DAZN per la creazione di due canali sul digitale terrestre - zazoomblog : DAZN trova l’accordo con Cairo per la Serie A sul Digitale Terrestre - #trova #l’accordo #Cairo #Serie -