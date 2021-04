Advertising

Telebari : Picco di ricoveri Covid in Puglia, occupato il 54% dei posti letto. Intensive al 46%: +16 rispetto a soglia critica… - GiaPettinelli : Covid: picco di ricoveri in Puglia, occupato 54% posti letto - AnsaPuglia : Covid: picco di ricoveri in Puglia, occupato 54% posti letto. Nelle terapie intensive il tasso occupazione sale al… - cristianocamaur : RT @piodem: Picco di contagi a Osaka: dichiarata emergenza sanitaria, terapie intensive al 70%. Il governatore blocca la staffetta olimpica… - GabrieleCrudele : @FedroA23 Perché io facendo due chiacchiere tra amici prevedo che dal Covid si passerà a un picco di malattie sessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco

... dunque, per ovviare ad un incredibiledi produzione che sta interessando Ducati in queste ...ordinativi uniti ad alcuni ritardi nell'arrivo dei materiali che si sono verificati per via del...In Puglia è stato toccato un nuovodi occupazione dei posti lettoin area "Medica", cioè nei reparti di Malattie infettive e pneumologia. Secondo il report di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, il 54% dei ...I dati del Lazio: tasso di incidenza e indice Rt da zona arancione L'indice Rt dovrebbe mantenersi sotto quota 1, poiché il trend dei casi giornalieri di Covid registrati sta ... superato quello fatto ...? #COVID19, ecco perché in Italia si continua a morire di più. Decessi settimanali per milione di abitanti: ?? UK, 80 a gennaio, 11 oggi ?? Germania, 55 -> 16 ?? Italia, 60 -> 43 Come ci siamo arrivat ...