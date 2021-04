Covid | meno 92% di morti | Gb non è più la peggiore d' Europa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid meno

Agenzia ANSA

... perché 'in questo modo chi hadi 60 anni non se lo farà somministrare di certo. Ci sarà anche ... anche perché 'sopra i 60 anni se prendi ilhai 3 possibilità su 100 di morirne, rischio che ...Leggi Tutto LeggiAnche se le cifre del lungo fine settimana pasquale vanno prese con le pinze, la tendenza circa le nuove infezioni da Covid-19 e i ricoveri sono in leggero rialzo.Salinas e Musumeci al premier: per le isole è più facile il controllo, potremo ospitare in piena sicurezza i turisti, con voli e navi "Covid-tested". L'idea è di prenotare vaccini aggiuntivi come lo S ...