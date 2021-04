Covid, il casco salva vita: l’invenzione è tutta italiana (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Italia si contraddistingue, ancora una volta, nella ricerca, portando un grande aiuto a tutti coloro che stanno combattendo contro il Covid. Presente in tutte le terapie intensive, è un prodotto progettato e brevettato nel nostro Paese. Grazie al suo utilizzo, tanti pazienti sono stati salvati dall’intubazione. Questo casco è usato quasi soltanto dai nostri rianimatori. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Italia si contraddistingue, ancora una volta, nella ricerca, portando un grande aiuto a tutti coloro che stanno combattendo contro il. Presente in tutte le terapie intensive, è un prodotto progettato e brevettato nel nostro Paese. Grazie al suo utilizzo, tanti pazienti sono statiti dall’intubazione. Questoè usato quasi soltanto dai nostri rianimatori. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Covid casco L'Asst assorbe l'urto dei "dimenticati" Ieri i ricoverati per Covid erano 329, dei quali 187 a Vimercate, 102 a Desio e 40 a Carate. La ...in condizioni critiche sono in 55 e vengono aiutati a respirare con la mascherina o con il casco. ...

Covid: inventato in Italia il “casco” che permette di non intubare i pazienti Sanità in Sicilia Covid, il casco salva vita: l’invenzione è tutta italiana L’Italia si contraddistingue, ancora una volta, nella ricerca, portando un grande aiuto a tutti coloro che stanno combattendo contro il Covid. Presente in tutte le terapie intensive, è un prodotto ...

