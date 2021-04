Cina e fintech, golden power su Tencent. Cosa c’è dietro (Di giovedì 8 aprile 2021) Non solo 5G. Il governo Draghi mantiene alta l’attenzione sul fintech. Insieme a un nuovo intervento su un contratto 5G fra Linkem e le cinesi Huawei e Zte, da Palazzo Chigi arriva la conferma dell’esercizio del golden power sull’ingresso in Satispay, startup italiana specializzata nei pagamenti tramite app sul telefono, di Square, società del fondatore di Twitter Jack Dorsey, e di Tencent, colosso tech cinese con base a Shenzen. Ad anticipare l’esercizio dei poteri speciali era stata lo scorso febbraio l’agenzia Reuters. L’intervento sull’“acquisizione da parte di Tencent Cloud B.V. e Square Inc. di partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di Satispay S.p.a.” risale al Dpcm del 22 febbraio, appena insediato il nuovo governo. Palazzo Chigi è tornato sul dossier con “una parziale rettifica” ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021) Non solo 5G. Il governo Draghi mantiene alta l’attenzione sul. Insieme a un nuovo intervento su un contratto 5G fra Linkem e le cinesi Huawei e Zte, da Palazzo Chigi arriva la conferma dell’esercizio delsull’ingresso in Satispay, startup italiana specializzata nei pagamenti tramite app sul telefono, di Square, società del fondatore di Twitter Jack Dorsey, e di, colosso tech cinese con base a Shenzen. Ad anticipare l’esercizio dei poteri speciali era stata lo scorso febbraio l’agenzia Reuters. L’intervento sull’“acquisizione da parte diCloud B.V. e Square Inc. di partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di Satispay S.p.a.” risale al Dpcm del 22 febbraio, appena insediato il nuovo governo. Palazzo Chigi è tornato sul dossier con “una parziale rettifica” ...

Advertising

lucio_funk : banchieri per il comunismo what a time to be alive - bizcommunityit : Usa, Il Ceo Jp Morgan: concorrenza sleale da Big Tech, vanno regolamentate #CEO - ChilErminia : RT @RaiNews: La Cina vede gli Stati Uniti come un Paese in declino, c'è molta verità in questo, afferma Dimen - Lux97335459 : RT @RaiNews: La Cina vede gli Stati Uniti come un Paese in declino, c'è molta verità in questo, afferma Dimen - RaiNews : La Cina vede gli Stati Uniti come un Paese in declino, c'è molta verità in questo, afferma Dimen -

Ultime Notizie dalla rete : Cina fintech Usa, Il Ceo Jp Morgan: concorrenza sleale da Big Tech, vanno regolamentate ... nella sua lettera annuale agli azionisti ha parlato del ruolo delle fintech e della ... La Cina supera gli Usa, Paese in declino La Cina vede gli Stati Uniti come un Paese in declino e negli ultimi ...

Forbes, chi sono i più ricchi del 2021? La classifica Basata sulla Fintech , sulle criptovalute e su una Borsa che sempre più decide le nostre vite. Un ... Tuttavia, la guerra commerciale con la Cina si vede anche qui, dato che il paese asiatico ne vanta ...

Se il vizietto cinese sui prestiti contagia anche il fintech Formiche.net Facebook Pay: in arrivo gli scambi P2P negli USA. C'è anche il Pay by Link Novità in Occidente, ma pura quotidianità in Cina. Da oltre 10 anni i colossi fintech del Dragone hanno introdotto questi QR code, un’invenzione qui i big tech occidentali stanno prendendo sempre più ...

Asset allocation, sull’azionario cinese torna la volatilità ma niente paura L’attività di regolamentazione è iniziata alla fine del 2020 con l’annullamento della quotazione di Ant Group, la divisione fintech di Alibaba ... notare che in realtà sin dagli anni ’90 la Cina ...

... nella sua lettera annuale agli azionisti ha parlato del ruolo dellee della ... Lasupera gli Usa, Paese in declino Lavede gli Stati Uniti come un Paese in declino e negli ultimi ...Basata sulla, sulle criptovalute e su una Borsa che sempre più decide le nostre vite. Un ... Tuttavia, la guerra commerciale con lasi vede anche qui, dato che il paese asiatico ne vanta ...Novità in Occidente, ma pura quotidianità in Cina. Da oltre 10 anni i colossi fintech del Dragone hanno introdotto questi QR code, un’invenzione qui i big tech occidentali stanno prendendo sempre più ...L’attività di regolamentazione è iniziata alla fine del 2020 con l’annullamento della quotazione di Ant Group, la divisione fintech di Alibaba ... notare che in realtà sin dagli anni ’90 la Cina ...