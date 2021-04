Ciclismo | Jumbo-Visma | aperto un sondaggio sulla maglia di Roglic e compagni per il Tour de France

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il teamsi prepara in grande stile alla volta del principale appuntamento stagionale della formazione olandese: ilde, che prenderà il via da Brest il prossimo 26 giugno. Tra nuove speranze e ambizioni, con il desiderio di riscatto dopo una Grande Boucle 2020 persa per un soffio, la corazzata di Primozsi presenterà al via della rassegna con unaappositamente progettata, e scelta dai tifosi in unfra tre colorazioni. Ovviamente, a causa della somiglianza tra laclassica dellae lagialla di leader delde, l’organizzazione della Grande Boucle (ASO) e l’UCI hanno chiesto alla squadra ...