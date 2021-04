“AstraZeneca raccomandato agli over 60”. Ora il piano vaccini va rifatto (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – L’Italia raccomanda il vaccino AstraZeneca agli over 60 e il piano vaccini subisce una nuova frenata. La decisione arriva dopo che ieri l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali ha ritenuto possibile un legame tra la somministrazione del vaccino anglo-svedese e casi estremamente rari di trombosi. “La posizione decisa dal ministro” della Salute Roberto Speranza “dopo un confronto è quella di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione di AstraZeneca in chi ha ricevuto la prima dose di questo vaccino“. Così il professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità. Posizione ribadita con una circolare firmata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – L’Italia raccomanda il vaccino60 e ilsubisce una nuova frenata. La decisione arriva dopo che ieri l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali ha ritenuto possibile un legame tra la somministrazione del vaccino anglo-svedese e casi estremamente rari di trombosi. “La posizione decisa dal ministro” della Salute Roberto Speranza “dopo un confronto è quella di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione diin chi ha ricevuto la prima dose di questo vaccino“. Così il professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità. Posizione ribadita con una circolare firmata ...

lorepregliasco : L'agenzia ANSA riferisce, da fonti qualificate, che l'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato solo… - fattoquotidiano : E adesso chi lo dice a chi deve ancora ricevere la seconda dose di AstraZeneca? È questo l’interrogativo che circol… - Adnkronos : #AstraZeneca raccomandato per gli over 60. Chiarimenti per chi ha ricevuto la prima dose. - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: E adesso chi lo dice a chi deve ancora ricevere la seconda dose di AstraZeneca? È questo l’interrogativo che circola a… - avv_procopio : RT @repubblica: ?? AstraZeneca, ministero dello Salute: raccomandato per over 60, basso rischio per anziani. Seconda dose con lo stesso vacc… -