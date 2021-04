Astrazeneca e trombosi, Ema: contattare un medico se presenti sintomi. Ecco quali (Di giovedì 8 aprile 2021) Ecco le nuove indicazioni dell'Ema a proposito del vaccino Astrazeneca (Vaxzevria). Le persone che hanno ricevuto il vaccino devono cercare immediatamente assistenza medica se sviluppano sintomi di ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 aprile 2021)le nuove indicazioni dell'Ema a proposito del vaccino(Vaxzevria). Le persone che hanno ricevuto il vaccino devono cercare immediatamente assistenza medica se sviluppanodi ...

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - ladyonorato : Conclusioni della conferenza stampa di #Ema sui rischi del vaccino #AstraZeneca: le trombosi cerebrali fatali sono… - fattoquotidiano : AstraZeneca, nel Regno Unito vaccino sconsigliato per gli under 30. Salgono a 76 i casi di trombosi rare, 19 fatali - Laura_Blixen : Servi di #USA #Draghi #ConferenzaStampa #Locatelli perché non si ordina #Sputnik? A #SanMarino usato e… - mircovic77 : RT @SkyTG24: Locatelli: 'Trombosi post AstraZeneca straordinariamente rare' -