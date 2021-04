AstraZeneca agli over 60 anche in Italia. L'Europa sui casi di trombosi: un nesso c'è (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella campagna vaccinale i problemi non fiscono mai. anche in Italia AstraZeneca sarà destinato "preferenzialmente" agli over 60 . Dopo che ieri l'Ema ha scelto di non bloccare AstraZeneca " neppure ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella campagna vaccinale i problemi non fiscono mai.insarà destinato "preferenzialmente"60 . Dopo che ieri l'Ema ha scelto di non bloccare" neppure ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - sole24ore : AstraZeneca, l’Italia lo raccomanda solo agli over 60 - fattoquotidiano : #AstraZeneca, per l'Ema abbiamo scherzato. Il vaccino si può fare, ma Londra lo sconsiglia agli under 30… - Quercino2 : RT @jimmomo: Dunque, quando fu autorizzato il 30 gennaio, Aifa raccomandava di non somministrare AstraZeneca a over-55 (poi 65), il che ha… - rossellaparrin2 : RT @jimmomo: Dunque, quando fu autorizzato il 30 gennaio, Aifa raccomandava di non somministrare AstraZeneca a over-55 (poi 65), il che ha… -