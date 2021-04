Annuncio di Giulia Salemi: svelati i rapporti con la famiglia di Pretelli (Di giovedì 8 aprile 2021) Giulia Salemi ha spiazzato tutti con il suo Annuncio, l’ex gieffina ha rivelato in che rapporti è con la famiglia del fidanzato Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi è stata ospite di Tommaso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 aprile 2021)ha spiazzato tutti con il suo, l’ex gieffina ha rivelato in cheè con ladel fidanzato Pierpaoloè stata ospite di Tommaso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

pomeriggio5 : 'Giulia è sicuramente buona, dolce e per bene! Ci perdete a non incontrarla' Un annuncio alla famiglia di Pierpaolo… - she7her : ANNUNCIO LA GENTILE CLIENTELA CHE ERA SERENA CHE ANDAVA A LEZIONE E NON GIULIA. SCUSATE PER IL PALO. #Amici20… - MEG_world1 : RT @JulietTweeting: Solo adesso mi sono accorta di una cosa: xuxa che torna a mettere 'like' alle foto di Giulia il giorno dell'annuncio de… - yeswecaaaaaaan : RT @JulietTweeting: Solo adesso mi sono accorta di una cosa: xuxa che torna a mettere 'like' alle foto di Giulia il giorno dell'annuncio de… - Ancheno15 : RT @JulietTweeting: Solo adesso mi sono accorta di una cosa: xuxa che torna a mettere 'like' alle foto di Giulia il giorno dell'annuncio de… -