Amazon e Lavazza presentano "Voicy", la prima macchina del caffè con Alexa integrata (Di giovedì 8 aprile 2021) Ma non solo, tramite l'app Alexa o l'app Piacere Lavazza sarà possibile monitorare la scorta delle capsule originali Lavazza A Modo Mio, riacquistarle e conteggiare il proprio consumo quotidiano di ... Leggi su comunicati-stampa (Di giovedì 8 aprile 2021) Ma non solo, tramite l'appo l'app Piaceresarà possibile monitorare la scorta delle capsule originaliA Modo Mio, riacquistarle e conteggiare il proprio consumo quotidiano di ...

Advertising

tuttoteKit : #Lavazza A Modo Mio Voicy: #Amazon Alexa fa anche il caffè! #AmazonAlexa #tuttotek - infoiteconomia : Photo of Arriva la macchina del caffè di Amazon e Lavazza: Alexa farà anche il caffè - gigibeltrame : Alexa fammi il caffè: da oggi è possibile con Lavazza A Modo Mio Voicy | Offerta #digilosofia… - sole24ore : Dalla partnership tra Lavazza e Amazon nasce la prima macchina smart per il caffè espresso - Alpj90 : RT @sole24ore: Dalla partnership tra Lavazza e Amazon nasce la prima macchina smart per il caffè espresso -