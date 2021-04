Ajax Roma 1-2: cronaca e tabellino del match (Di giovedì 8 aprile 2021) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per i quarti d’andata dell’Europa League 2020/2021 tra Ajax e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Roma espugna la Johan Cruijff Arena battendo l’Ajax per 2-1. Olandesi in vantaggio con Klaassen nel primo tempo, nel secondo hanno l’occasione di portarsi sul 2-0 ma Pau Lopez respinge il rigore di Tadic. Dopo una manciata di minuti pareggio di Pellegrini, nel finale è Ibanez a ipotecare il passaggio del turno. Sintesi Ajax Roma 1-2 MOVIOLA Si parte! É cominciata Ajax-Roma. 3? Roma a un soffio dal vantaggio – Discesa di Dzeko sulla sinistra, palla bassa al centro per Pellegrini leggermente in ritardo. 11? Ci prova ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Alla Johan Cruijff Arena, ilvalido per i quarti d’andata dell’Europa League 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Laespugna la Johan Cruijff Arena battendo l’per 2-1. Olandesi in vantaggio con Klaassen nel primo tempo, nel secondo hanno l’occasione di portarsi sul 2-0 ma Pau Lopez respinge il rigore di Tadic. Dopo una manciata di minuti pareggio di Pellegrini, nel finale è Ibanez a ipotecare il passaggio del turno. Sintesi1-2 MOVIOLA Si parte! É cominciata. 3?a un soffio dal vantaggio – Discesa di Dzeko sulla sinistra, palla bassa al centro per Pellegrini leggermente in ritardo. 11? Ci prova ...

Advertising

OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - GoalItalia : Altri problemi per Fonseca: durante #AjaxRoma si ferma anche Spinazzola ? - TendenzaPerche : 'La Roma': Perché ha battuto l'Ajax in #EuropaLeague. Ma il vero spettacolo è stato durante Granada-Manchester Unit… - serieAnews_com : ??Ma il raccattapalle che scaglia il pallone in faccia a #Calafiori? #Roma #AsRoma #Uel #EuropaLeague #Ajax… - lele231177 : RT @emilianoavanti: la ROMA sfragna L’ajax 1-2 IL MIO COMMENTO TECNICO: -