Ad Amsterdam vittoria pesante della Roma: battuto 2-1 l’Ajax (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – Andata dei quarti di finale di Europa League e Roma che va a far visita al terribile Ajax di ten Hag priva di diversi titolari come Mkhitaryan, Smalling e Karsdorp. Olandesi in campo col terzo portiere e senza Blind infortunato. Ci prova Cristante Al quarto d’ora prima vera occasione per i giallorossi, con un batti e ribatti dentro l’area che viene risolto dal potente destro da fuori area di Cristante, con Scherpen che devia in calcio d’angolo. Infortunio per Spinazzola A metà primo tempo, dopo un ottimo inizio di partita con ben quattro affondi molto pericolosi sulla sinistra, Leonardo Spinazzola deve alzare bandiera bianca per via di un problema all’adduttore, lasciando il campo al redivivo Calafiori. Si vede l’Ajax Giunti alla mezz’ora grande palla goal anche per i lancieri, con Tadic che viene innescato da Antony, si libera ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021)– Andata dei quarti di finale di Europa League eche va a far visita al terribile Ajax di ten Hag priva di diversi titolari come Mkhitaryan, Smalling e Karsdorp. Olandesi in campo col terzo portiere e senza Blind infortunato. Ci prova Cristante Al quarto d’ora prima vera occasione per i giallorossi, con un batti e ribatti dentro l’area che viene risolto dal potente destro da fuori area di Cristante, con Scherpen che devia in calcio d’angolo. Infortunio per Spinazzola A metà primo tempo, dopo un ottimo inizio di partita con ben quattro affondi molto pericolosi sulla sinistra, Leonardo Spinazzola deve alzare bandiera bianca per via di un problema all’adduttore, lasciando il campo al redivivo Calafiori. Si vedeGiunti alla mezz’ora grande palla goal anche per i lancieri, con Tadic che viene innescato da Antony, si libera ...

